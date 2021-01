Palermo, trovato in un burrone il corpo di una ragazza di 17 anni

Ufficio stampa

Il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo (Palermo). Il fidanzato 19enne si è presentato in caserma, accompagnato dai genitori, e ha accompagnato i carabinieri nel luogo in cui c'era il cadavere. Su alcune parti del corpo sono state rinvenute profonde bruciature.