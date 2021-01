Usa, italiana uccisa in casa a San Francisco: i sospetti sono su un suo ex

La polizia statunitense indaga sulla morte di Veronica De Nitto, 34enne italiana originaria di Latina , uccisa nel suo appartamento di Daly City, a sud di San Francisco . Si presume che la donna fosse in casa da sola al momento del delitto ed è stata colpita alla gola con un'arma da taglio . Si sospetta di un ragazzo americano che in passato aveva avuto una relazione con lei. Il corpo è stato ritrovato venerdì mattina dai vigili del fuoco dopo la segnalazione di un incendio

La segnalazione di un incendio - Veronica De Nitto si era trasferita in California quattro anni fa. Il suo cadavere è stato rinvenuto dal vigili del fuoco della North County Authority, intervenuti per la segnalazione di un incendio nell'edificio, evacuato il quale è stato scoperto il corpo della donna italiana. Non è ancora chiaro se tra vi sia una correlazione tra l'omicidio e la segnalazione dell'incendio.

I sospetti su un ex - Sono, infatti, in corso le indagini della polizia per far luce sull'omicidio: Veronica era in casa da sola e i sospetti convergono su un suo ex. Il padre della vittima si è lasciato andare a uno sfogo: "Quel maledetto ha tolto la vita non solo a mia figlia ma anche alla mia famiglia". E proprio la famiglia ha chiesto riservatezza sulla vicenda, fino a quando non sarà fatta chiarezza sull'accaduto.

L'intervento della Farnesina - Intanto la Farnesina ha fatto sapere che "il Consolato generale a San Francisco, in stretto raccordo con la Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Washington, segue con la massima attenzione il caso ed è in contatto costante sia con le autorità locali, sia con i familiari della connazionale al fine di prestare ogni possibile assistenza".