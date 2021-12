Palermo, ragazza transgender discriminata a scuola: "Mi vietano di andare nel bagno delle donne"

A "Pomeriggio Cinque" la storia di Gabriella: "Non mi riconoscono come donna"

Discriminata a scuola perché transgender. È la storia di Gabriella, 18enne palermitana che sta affrontando il suo percorso di transizione da uomo a donna. A "Pomeriggio Cinque", la ragazza ha voluto denunciare quello che accade nella sua scuola: "Più volte non mi hanno lasciato andare nel bagno delle donne - ha spiegato - mi è stato detto di andare nel bagno degli uomini, non perché avessero qualcosa contro di me ma perché non ero riconosciuta come donna".

L'episodio ha infastidito la ragazza: "Si tratta di un argomento molto doloroso per me - ha continuato la ragazza - non dovrebbe accadere a nessuno qualcosa di simile". La redazione di "Pomeriggio Cinque" è andata nella scuola della ragazza per parlare con gli insegnanti: "A negarle di andare nel bagno delle donne è stato un bidello - ha spiegato uno dei professori - che ha puntualizzato che la ragazza non aveva ancora i documenti". Tuttavia, il docente ha voluto precisare che: "Non si verificherà più una situazione simile, perché prima di tutto lei a scuola deve stare bene",