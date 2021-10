“Zona Bianca”, il medico che ha operato due gemelle transgender nello stesso giorno: “È stata la prima in Europa”

Stessa storia, stesso giorno, stesso ospedale. Giulio e Guido, due gemelli di 23 anni, hanno completato la loro transizione all'ospedale Careggi di Firenze diventando a tutti gli effetti rispettivamente Giulia e Gaia.

Alle telecamere di “Zona Bianca” parla il medico Marco Carini , colui che ha operato entrambe a distanza di pochi minuti l'una dall'altra: "A nostra conoscenza è stato il primo in Europa, in quanto ne è stato fatto soltanto un altro in Brasile".

Da sempre donne, Giulio e Guido, all’età di 18 anni hanno iniziato il percorso sia psicologico che endocrinologico che si è concluso qualche giorno fa con la vera e propria transizione chirurgica delle due pazienti.

Di questo genere di operazioni, come spiega il Direttore del dipartimento di Urologia e Andrologia dell’ospedale Careggi, ne vengono effettuate circa sei al mese. E soffermandosi su questa particolare storia, evidenzia il ruolo fondamentale avuto dai genitori, che hanno supportato il volere e le scelte delle loro figlie.

Molto commovente, secondo lo specialista Andrea Cocci, è stato vedere la vicinanza delle due sorelle e il loro supportarsi a vicenda, nella stessa stanza.