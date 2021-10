Firenze, gemelli cambiano sesso insieme: è il primo caso in Italia

Giulio e Guido sono nati insieme, fratelli gemelli; nel giorno del 18esimo compleanno sono diventati insieme Giulia e Gaia all'anagrafe, e giovedì 14 ottobre, a 23 anni, hanno cambiato sesso nello stesso giorno attraverso due interventi chirurgici consecutivi all'ospedale fiorentino di Careggi. Si tratta del primo caso in Italia di gemelli transgender che cambiano sesso dopo il primo al mondo reso noto il 24 febbraio in Brasile.

L'intervento per Giulia e Gaia è stato però particolarmente delicato, perché le due pazienti soffrono di una forma di coagulopatia che le ha esposte a un maggior rischio di sanguinamento durante l'intervento eseguito dall'équipe guidata da Marco Carini. "Siamo nate in corpi maschili - hanno raccontato le due gemelle al QN prima del ricovero - ma entrambe ci siamo sentite femmine da sempre, da quando abbiamo ricordi. E' una giornata da festeggiare. Abbiamo fatto una scelta molto libera, la nostra famiglia ci ha supportato in questo nostro progetto, poi essendo gemelle ci siamo sempre aiutate e fatte forza a vicenda".

"Si sentono donne da sempre - ha spiegato l'urologo Andrea Cocci, che ha partecipato all'eccezionale intervento chiurugico - ma come prevede la legge hanno iniziato il loro percorso dai 18 anni: prima con la terapia ormonale, e dopo avere avuto l'autorizzazione dal giudice si sono messe in lista operatoria". L'intervento, ha quindi raccontato Cocci al Corriere della Sera al termine dell'operazione, "è perfettamente riuscito. Le ragazze dovranno stare cinque giorni ricoverate all'ospedale Careggi ma tra un mese e mezzo avranno una normale vita. Da donne".