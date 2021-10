Rivoluzione a Playboy, in copertina per la prima volta un coniglietto gay

"Per Playboy, avere in cover un uomo è un’operazione importante a favore della comunità LGBT e anche per le persone di colore. Ed è così surreale". Così scrive su Twitter Bretman Rock, il primo gay ad apparire sulla copertina della mitica rivista erotica americana. Una vera e propria rivoluzione! Beauty influencer da 18 milioni di follower solo su Instagram, 23 anni, il giovane Playmate appare in body succinto, tacchi altissimi e lunghe orecchie da coniglietto... come da copione.



“Ma sta succedendo veramente?", continua il tweet di Rock: "E poi, dai, sono così carino".

Rock non è il primo uomo ad apparire al posto in copertina come protagonista al posto di belle e succinte signorine, ma sicuramente il primo uomo dichiaratamente omosessuale.

Finora sulla cover erano "finiti" solo lo stesso fondatore della rivista Hugh Hefner e il musicista Bad Bunny.

Playboy continua così la sua opera di restyling sulla strada dell'inclusione e della provocazione, dopo che l’anno scorso sulla copertina dell'edizione messicana era apparsa la beauty influencer Victoria Volkova, la prima donna transgender in veste di coniglietta. Chissà cosa avrebbe detto il fondatore Hugh Hefner di così tanta audacia editoriale.







Di origini filippine Rock è già molto famoso nel mondo dei social e dello showbiz. I suoi video sul web in cui mostra i suoi beauty look e come ottenerli sono quasi sempre virali e nel 2017 la rivista Time lo ha inserito nella lista dei “30 teenager più influenti al mondo”.

Molto attivo anche sul fronte dei diritti delle persone LGBTQ, Bretman ha anche un reality show in tv incentrato sulla sua vita.