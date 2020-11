Palermo, batte la testa a scuola: morta bimba di 10 anni

Google Maps

A Palermo una bambina di 10 anni è morta dopo aver battuto la testa mentre faceva educazione fisica a scuola. E' successo nell'istituto Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo. La piccola sarebbe morta sul colpo. Ancora non è chiaro se la caduta sia stata o meno causata da un malore avuto dalla bimba, I sanitari subito chiamati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.