Bimbo morto a Milano, la famiglia al funerale: "Cose del genere non devono più capitare a scuola"

All'ingresso della chiesa sono state posate varie corone di fiori, una da parte dei compagni e dei genitori della prima C, la sua classe: "Leonardo sarai sempre nei nostri cuori". Sul sagrato è stata portata anche una composizione di margherite nerazzurre a formare una maglia da calcio con su scritto "Leo" e un pallone.

"Cari mamma e papà, non piangete" - Al termine della funzione, uno zio paterno del piccolo ha letto un messaggio a nome del nipote: "Cari mamma e papà, non piangete. Sono stato un bambino felice e continuerò a esserlo, grazie per tutto l'amore che mi avete dato in ospedale, voi e i vostri amici. Non voglio che succeda più una cosa del genere a scuola, promettetemelo. Sarò con voi ogni giorno, sarò la vostra forza. Il vostro piccolo Leo". Un lungo applauso ha poi salutato l'uscita del feretro dalla chiesa.

Il parroco: "Dio, tienilo stretto a te" - "Dio, tienilo stretto a te": è stata questa la preghiera pronunciata da don Giuseppe Buraglio di fronte a un migliaio di persone, Il parroco ha provato a dare "una briciola di luce" ai genitori, spiegando nell'omelia che il loro piccolo figlio "è già arrivato nel porto dove siamo diretti tutti". Inoltre ha letto un messaggio del vicario a nome dell'arcivescovo Mario Delpini che, esprimendo "vicinanza commossa", ha sottolineato che "gli angeli dei bambini nel cielo vedono sempre il volto del Padre, Leonardo vede il volto del Padre e ci sorride".

La maestra: "Sono affranta, cerco di recuperare le forze" - "Sono davvero affranta, dispiaciuta", ha invece detto una delle due insegnati della prima elementare Pirelli di Milano. Dopo la morte del bambino, l'insegnante di sostegno si è chiusa nel suo dolore facendo ritorno a Salerno, tra le braccia dei suoi familiari, e dallo studio del suo avvocato ha spiegato di averlo fatto per "raccogliere le forze necessarie a superare questo terribile momento".