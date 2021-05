Omicidio Roberta Siragusa, un video ritrae un uomo darle fuoco

Un video con le immagini degli ultimi istanti di vita di Roberta Siragusa , 17enne bruciata viva a gennaio, è stato depositato nell'incidente probatorio in corso davanti al gip di Termini Imerese . L'ex fidanzato della vittima, Pietro Morreale , è imputato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere per averla prima colpita e poi bruciata. E nel video si vede proprio un uomo gettare benzina sulla giovane nei pressi del campo sportivo di Caccamo.

Come si vede dalle immagini e come è emerso dall'autopsia che ha accertato che le cause della morte sono dovute alle lesioni determinate dalle bruciature, la ragazza era agonizzante mentre l'uomo le dava fuoco. Dall'esame autoptico è stato rilevato anche che l'assassino l'ha percossa con un oggetto contundente, per poi trascinarla fino al burrone, dove è stato rinvenuto il cadavere, prima di bruciarla.La famiglia della giovane è rappresentata dai legali Giuseppe Canzone e Sergio Burgio che hanno assistito all'incidente probatorio. Pietro Morreale, di 19 anni, si trova in carcere da gennaio. Il giovane si è sempre difeso sostenendo che la vittima, dopo una violenta discussione, si era data fuoco da sola. E' stato lo stesso Morreale a portare i carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo. Le immagini depositate oggi sono state girate dalle videocamere piazzate fuori a un bar vicino al campo sportivo del paese del Palermitano.