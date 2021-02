Morte Roberta Siragusa, un'amica della 17enne: “Aveva paura di Pietro”

A "Quarto Grado" parla un'amica di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa a Caccamo (Palermo). Secondo la Procura, ad ucciderla sarebbe stato il fidanzatino 19enne Pietro Morreale, ora in carcere, che per il momento non ha confessato. "La prima volta che il ragazzo ha dato un pugno in faccia a Roberta lei lo voleva lasciare", rivela un’amica al programma di Rete 4

"Lui le nascondeva che fumava le canne - spiega la ragazza - lei una sera gliel'ha buttata fuori dal finestrino, lui si è arrabbiato e le ha dato un pugno”. “Roberta – conclude la coetanea della 17enne - ha detto che non era felice e lo voleva lasciare, voleva denunciare: non lo ha fatto perché aveva paura, lui la inseguiva, la chiamava in continuazione”.