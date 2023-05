Palermo, ucciso un 31enne per l'affitto non pagato: fermato il padrone di casa

I carabinieri a casa del presunto omicida

Subito dopo i sopralluoghi, i carabinieri erano andati a casa del titolare dell'appartamento in cui viveva Guadagna ma non l'hanno trovato. I suoi familiari hanno raccontato loro che era uscito presto di casa lasciando scritto in una lettera che stava andando a incontrare il suo inquilino per sistemare la questione degli affitti non pagati. Nessuno dei parenti aveva mai pensato che potesse finire così. Ora l'uomo sarà interrogato in caserma.