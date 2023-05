09 maggio 2023 12:47

Omicidio Treviglio, Silvana Erzemberger assolta perché incapace di intendere e di volere

La 71enne uccise, in provincia di Bergamo, il vicino di casa e ferì la moglie della vittima il 28 aprile 2022: dovrà scontare 5 anni in una struttura per gli autori di reati infermi di mente e socialmente pericolosi