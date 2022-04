Omicidio a Treviglio, la figlia di Silvana Erzemberger: "Chiedo umilmente scusa"

"

Chiede umilmente scusa

Silvana Erzemberger

Treviglio

Pomeriggio Cinque

Luigi Casati

Monica Leoni

Mamma ha avuto un infarto, non è cosciente e non si rende conto di quello che è successo

Non è mia madre quella donna, lei è dolce e noi amiamo gli animali

" la figlia dila donna di(Bergamo) che ha sparato ai due vicini di casa uccidendone uno. Raggiunta dalle telecamere di "" la donna in lacrime e sconvolta per l'accaduto parla delle condizioni della madre che una volta arrestata, per aver uccisoe ferito gravemente la moglie, ha accusato un malore ed è stata ricoverata in ospedale: "", dichiara la figlia che poi commenta la vicenda: "".

La lite sarebbe scoppiata a seguito di alcuni contrasti, pare, legati al cane dei coniugi Casati. E

agli stessi vicini aveva confidato più volte di avere una pistola e che "prima o poi l'avrebbe usata". La figlia, però, dichiara di non aver mai saputo nulla di queste discussioni e a Canale 5 ribadisce: "Non c'entrava il cane, noi amiamo gli animali".