Omicidio a Treviglio, i vicini: "Silvana Erzemberger diceva di avere una pistola e che un giorno o l'altro l'avrebbe usata"

E' quanto dicono a Bergamonews alcuni abitanti di Treviglio (Bergamo), riferendosi a Silvana Erzembergher, la donna arrestata per aver sparato e ucciso Luigi Casati e ferito gravemente la moglie Monica Leoni . E alcuni di loro si chiedono perché, dopo la denuncia dell'estate 2021, quando la Erzembergher avrebbe inseguito la Leoni con un grosso bastone, non le sia stato revocato il porto d'armi.

Una vicina: "Continui litigi con quella coppia"

- I vicini interpellati dicono di non aver mai avuto problemi con quella donna, vedova, che da tempo litigava invece, pare per la gestione del cane, con la coppia. Anna Leoni, una vicina omonima della moglie della vittima, spiega: "Ogni scusa era buona per litigare. E sì, la donna non nascondeva di avere una pistola". Probabilmente però nessuno pensava che sarebbe stata davvero capace di usarla.

I testimoni oculari

- Gianluca Rossoni ha sentito molto bene i colpi di pistola: "Pensavo fossero petardi, poi ho visto Monica e Luigi stesi a terra. Abbiamo subito chiamato il 118 e ci siamo barricati in casa". Francesca Turiani ha visto la sparatoria: "Una donna aveva l'arma in mano e la puntava contro l'uomo già a terra. Poi è arrivata la moglie e a quel punto la donna ha sparato anche a lei".

Poi c'è quel precedente dell'inseguimento con il bastone, con la denuncia successiva della Leoni che, però, non avrebbe dato ai carabinieri il nome esatto di quella vicina. Su questo dettaglio importante sono in corso accertamenti.