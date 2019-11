Naufragio di migranti a Lampedusa, finora recuperati 7 cadaveri

Finora sono 7 i cadaveri recuperati, alcuni sulla spiaggia e alcuni in mare, dopo il naufragio del barcone di migranti a un miglio al largo dell'isola dei Conigli di Lampedusa. I dispersi sono una ventina, e le ricerche per individuare eventuali superstiti sono ancora in corso, ma le proibitive condizioni del mare (in zona vige l'allerta arancione per il maltempo) non consentono alle imbarcazioni della guardia costiera di avvicinarsi a riva.