Lampedusa, naufraga un barcone: salvate 143 persone | I sopravvissuti: "Almeno venti dispersi"

Una barca con a bordo alcune decine di migranti ha fatto naufragio a un miglio dall'Isola dei Conigli, davanti alla costa di Lampedusa . Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di finanza hanno tratto in salvo fino ad ora 143 migranti, accompagnati in porto. I sopravvissuti parlano di almeno 20 dispersi

"Nel pomeriggio di sabato - si legge in una nota - un cittadino ha segnalato alla Guardia Costiera di Lampedusa di aver avvistato un barchino in difficoltà a meno di un miglio dalla costa. Immediatamente inviate sul posto 4 motovedette della Guardia costiera ed allertati un elicottero e un aereo della Guardia Costiera di Catania. Le motovedette hanno individuato un barchino di circa 10 metri in difficoltà con circa un centinaio di persone a bordo che, verosimilmente per le cattive condizioni meteo marine, subito dopo si è capovolto. Gli equipaggi delle motovedette hanno soccorso e recuperato 143 persone cadute in mare".

Due naufraghi sul molo di Lampedusa hanno riferito, disperati, che tra le persone salvate non ci sarebbero le loro mogli. I due uomini, un giovane eritreo e un libico, sperano che i soccorritori possano individuare e mettere in salvo le due donne.

Open Arms In mare anche la nave di Open Arms, che ha lanciato un appello su Twitter: "Onde alte più di 4 metri e non abbiamo ancora un porto sicuro dove sbarcare le 73 persone che abbiamo a bordo, né il permesso di ripararci dalla tempesta. Questa è l'Europa di oggi".

Ocean Viking Per quanto riguarda invece la Ocean Viking, invece, Italia, Germania, Francia e Malta hanno congiuntamente richiesto alla Commissione europea l'attivazione della procedura di ricollocamento dei migranti a bordo. E' la prima volta che accade: l'intervento europeo viene sollecitato da tutti i Paesi che hanno condiviso il pre-accordo de La Valletta. Sulla scorta di tale richiesta è stato individuato in Messina il porto di sbarco.