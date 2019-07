Migranti sulla Ong Mediterranea, Viminale: "Accordo con Malta" | Sea Eye ne salva altri 65 al largo della Libia

Accordo raggiunto tra Italia e Malta per il recupero dei 54 migranti a bordo del veliero dell'ong Mediterranea, al largo di Lampedusa. Il Viminale si dice che sorpreso che l'ong affermi che Alex non possa affrontare il viaggio verso La Valletta. Secondo Salvini "l'ong è capricciosa". La Difesa: "Navi militari pronte al trasbordo dei migranti a Malta". Intanto anche una nave della Sea Eye soccorre e porta in salvo 65 profughi e attende una risposta da Malta, Roma e Tripoli per la presa in carico delle persone.