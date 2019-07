Migranti, ong Mediterranea salva 54 persone e chiede Lampedusa come porto sicuro" | Salvini: "Facciano rotta verso la Tunisia"

"Felici di aver strappato 54 vite umane all'inferno della Libia". Lo scrive su Twitter l'ong Mediterranea, annunciando di aver salvato i migranti in difficoltà avvistati su un gommone in zona Sar libica e di aver chiesto Lampedusa come porto sicuro. "Tutti i 54 naufraghi si trovano adesso a bordo di Alex Mediterranea", spiega la ong. Per il vicepremier Matteo Salvini l'imbarcazione di Mediterranea deve "far rotta verso la Tunisia".

L'ong precisa quindi che tra i migranti salvati ci sono "11 donne (tre incinte) e 4 bambini. Una motovedetta libica, arrivata tardi, ha prima intimato l'alt e poi si è allontanata dalla scena".



Salvini: "Mediterranea vada a Tunisi" - "Gli immigrati presi a bordo da Mediterranea sono in acque libiche, e attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa. Se questa ong ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati faccia rotta nel porto sicuro più vicino, altrimenti sappia che attiveremo tutte le procedure per evitare che il traffico di esseri umani abbia l'Italia come punto di arrivo". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.



Chiesta Lampedusa come porto sicuro - La Ong Mediterranea Saving Humans ha scritto su Twitter che la nave Alex ha chiesto di poter arrivare a Lampedusa per sbarcare i 54 migranti tratti in salvo nelle acque libiche. "Nave Alex di .Mediterranea sta facendo rotta verso Nord, fuori dalla zona SAR libica - hanno twittato -. Abbiamo chiesto a ITMRCC Roma l'assegnazione urgente di .Lampedusa come porto sicuro più vicino di sbarco".



Guardia costiera: "La responsabilità della nave Alex tocca alla Libia" - In un comunicato la guardia costiera ha fatto sapere che "in merito al soccorso operato in data odierna in area di responsabilità sar libica dalla barca a vela Alex della ong Mediterranea, si precisa che la Centrale operativa della guardia costiera di Roma, ricevuta la chiamata dall'unità ong, ha provveduto a comunicare alla stessa che l'evento sar ricadeva in area sar di responsabilità delle autorità libiche che avevano assunto il coordinamento dell'evento, inviando anche sul posto una motovedetta".