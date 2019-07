"Putt...a, ti ammazziamo": insulti e minacce di morte al gip che ha scarcerato Carola

Inuslti, minacce di morte e commenti sessisti. Alessandra Vella, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento che non ha convalidato l'arresto del comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è stata subissata dalle offese sui social. Una gogna mediatica che ha portato il magistrato a disattivare il suo profilo Facebook. "Putt...a, ti ammazziamo", "Ti piacciono i negri", "Putt...a comunista, ti verremo a cercare e perderai il sorriso per sempre", Il gip di Agrigento si chiama Alessandra Vella. Colpirne uno per educarne cento. Domani provo a investirla con la macchina mentre corro a salvare vite umane. Sapete da chi andare: sono solo alcuni dei commenti apparsi in rete. La polizia postale è al lavoro per identificare i profili degli haters. Mentre i togati del Csm - in seguito alle critiche di Matteo Salvini, che ha accusato Vella di fare politica, e l'ha invitata a lasciare la toga e a candidarsi con il Pd - hanno chiesto di aprire un fascicolo a tutela del giudice.