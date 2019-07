"Avendo trascorso questi giorni in isolamento, Carola non si rende ancora conto della risonanza che sta avendo questa vicenda", precisa la portavoce per l'Italia dell'organizzazione Sea Watch, aggiungendo che la capitana "in questi giorni ha usato del tempo per fare mente locale e fornire una deposizione chiara dei fatti. Carola ha rivolto rassicurazioni e saluti all'equipaggio, ringraziando i suoi legali".



"In questo momento Carola è protetta" - "Abbiamo dovuto procedere a un piano 'di evacuazione' anche per proteggerla dalle attenzioni della stampa e ha bisogno di riprendersi", spiega ancora la Linardi. "Carola in questo momento è libera, ma il 9 luglio ci sarà un'udienza. È libera di andare in Germania se vuole, ma non deve farlo. In questo momento c'è il ministro dell'Interno che vuole che venga espulsa, ma il giudice per il momento non decide sull'espulsione", conclude.



I pm congelano l'allontanamento dall'Italia almeno fino al 9 luglio - Nel frattempo la Procura di Agrigento ha negato il nulla-osta all'allontanamento dall'Italia di Carola Rackete fino al 9 luglio, giorno in cui la comandante della Sea Watch sarà interrogata dai pm che la indagano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il provvedimento di allontanamento, emesso dal prefetto di Agrigento, non sarà eseguibile senza il nulla-osta.



L'ordinanza del gip che non convalida l'arresto