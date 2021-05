Migranti, il gip di Agrigento archivia l'inchiesta su Carola Rackete

Il gip di Agrigento Alessandra Vella ha deciso di accogliere la richiesta della Procura e archiviare le accuse a carico di Carola Rackete , comandante della nave Sea Watch 3 che venne arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra . Nel luglio del 2019, nonostante il blocco degli sbarchi deciso dal governo italiano, la Rackete decise di entrare nel porto di Lampedusa e fece sbarcare i migranti soccorsi in mare dalla nave.

Secondo la Procura la comandante avrebbe agito per stato di necessità: aveva il "dovere di portare i migranti in un porto sicuro", non potendo più garantire la sicurezza a bordo delle 42 persone soccorse 17 giorni prima. Nella manovra d'avvicinamento al porto, la Sea Watch 3 urtò anche una motovedetta della guardia di finanza.