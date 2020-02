Migranti, Cassazione: Carola Rackete rispettò l'obbligo di soccorso in mare

Il capitano della Sea Watch Carola Rackete ha rispettato "l'obbligo di prestare soccorso in mare" entrando nel porto di Lampedusa con la sua nave carica di migranti perché il suo dovere di soccorrere i naufraghi "non si esaurisce" sottraendoli "al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio di sbarcarli in un luogo sicuro". Lo afferma la Cassazione nelle motivazioni del no all'arresto per aver forzato il blocco navale della Gdf.