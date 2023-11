Migranti, i cittadini di Palermo sulla tendopoli dell'accoglienza che non c'è: "Non è vivere"

Che fine fanno le persone che sbarcano nei porti italiani? "Dritto e Rovescio" ci mostra la situazione a Palermo dove la tendopoli dell'accoglienza che non c'è costringe i migranti a vivere in strada, su materassi adagiati nei marciapiedi della città. "Avevo il documento ma poi è scaduto, non ho trovato un lavoro nonostante avessi una laurea, così mi sono arreso" ha dichiarato un migrante.

Leggi Anche Migranti, 220 persone sbarcate a Lampedusa

"Questo è vivere? Non possiamo più vedere certe cose e continuare a far finta di nulla. Una persona che viene da fuori è costretta a vedere questo scempio, non offriamo niente a queste persone. Fa bene l'Italia a trovare accordi con l'Albania" hanno aggiunto alcuni cittadini. Nel quartiere kalsa, poco lontano dal centro di Palermo, quello che ci mostrano le telecamere del programma di Rete 4 è una vero e proprio accampamento abusivo. "Qui siamo in tanti ma in strada si vive malissimo. Con i contratti scaduti nessuno ci affitta più una casa, siamo costretti a vivere nelle tendopoli. Sono partito dall'Africa pensando di stare meglio qui ma ho sbagliato, stavo meglio in Africa" ha concluso un migrante.