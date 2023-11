Il Pd in piazza a Roma: manifestazione per la pace e contro la Manovra

Il Pd si ritrova in piazza del Popolo.

A Roma, infatti, è iniziata la manifestazione per la pace e contro la Manovra del governo Meloni. "Grazie a chi, in queste ore, sta arrivando da tutte le parti d'Italia per dar vita a una piazza per la giustizia sociale e per la pace", ha detto la segretaria Elly Schlein. "Tantissimi militanti per un futuro più giusto, che vuol dire lotta alla precarietà, salario minimo, difesa della sanità pubblica, dei lavoratori e dei pensionati che la manovra della Meloni vuole colpire", ha aggiunto il deputato Andrea Orlando. Presenti all'evento anche Giuseppe Conte e una delegazione del M5s, così come Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Sinistra italiana.