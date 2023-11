Israele attacca l'Onu: "E' un altro complice di Hamas" | Netanyahu: "Terremo il controllo di Gaza anche finita la guerra"

Prosegue la guerra in Medioriente.

L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite attacca l'Onu: "E' un altro complice di Hamas". Monito dell'Oms: "Il sistema sanitario a Gaza è al collasso, muore in media un bambino ogni dieci minuti". Al Jazeera riferisce di bombe israeliane che hanno colpito i palestinesi in fuga verso il sud di Gaza, facendo morti e feriti. Sotto l'ospedale di Shifa, stando a quanto affermano in un video diffuso dall'esercito israeliano due terroristi arrestati, si nascondono il leader di Hamas Yahya Sinwar e altri comandanti. Gli Usa: "Israele ha un tempo limitato per condurre le sue operazioni". Il premier israeliano Netanyhu ribadisce che Israele manterrà il controllo su Gaza anche una volta finita la guerra.