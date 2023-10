Israele vuole morto il leader di Hamas: chi è Yahya Sinwar

I primi arresti e la causa palestinese

E' stato arrestato per la prima volta nel 1982, poi nel 1985 per attività sovversive. Come scrive il Giornale, "Sinwar si è fin da subito dedicato alla causa pelstinese, è uno degli artefici della prima Intifada e uno dei fondatori del braccio militare di Hamas". Nel 1988 il nuovo arresto e la carcerazione nello Stato ebraico dopo l'uccisione di due soldati israeliani e quattro palestinesi accusati di essere collaborazionisti. In carcere gli fu diagnosticato un tumore al cervello, dal quale guarì dopo un'intervento chirurgico in un ospedale israeliano. Sinwar è la mente che ha permesso ad Hamas di avere un canale privilegiato con il Qatar dal quale ha ricevuto milioni di euro per aiutare il popolo palestinese a Gaza, dopo il consenso ricevuto da Benjamin Netanyahu, a cui scrisse una lettera in ebraico di pacifazione.