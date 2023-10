"Israele verso operazione via terra a Gaza in 24-48 ore" | Esercito: oltre 500 obiettivi colpiti nella notte nella Striscia  | Meloni a Netanyahu: "Italia con voi"

In Medio Oriente "va sventato il rischio di una escalation che avrebbe conseguenze incalcolabili e incontrollabili sul piano regionale, che andrebbero a sommarsi a un quadro già difficilissimo in altre aree del mondo, a partire dal conflitto in Ucraina. In Medio Oriente vanno tenute debitamente presenti le complesse dinamiche di una regione in movimento". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al Corriere della Sera. Per Tajani "è estremamente preoccupante vedere l'atteggiamento dell'Iran, immagini in cui si fanno salti di gioia davanti al massacro di cittadini indifesi. Contiamo molto sull'Arabia Saudita, sulla Giordania e sull'Egitto, quest'ultimo ha canali di comunicazione efficaci con Hamas, affinché possano compiere un'opera di mediazione".