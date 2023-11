Premierato, opposizioni sul piede di guerra | Schlein: "Riforma pasticciata"

Calenda parla di "Italierato"

Meloni sottolinea come nel ddl non si sia voluta affrontare né la questione del ballottaggio, né quella del premio di maggioranza perché di questo si dovrà occupare il Parlamento anche riscrivendo la legge elettorale. Ma la rassicurazione tranquillizza poco gli avversari. Con il leader di Azione Carlo Calenda che conia il termine di "Italierato" per definire questa proposta di premierato che "non ha uguali in nessun altro Paese del mondo". "Non è un cancellierato (che avremmo approvato), non è un Premierato, non è Presidenzialismo o semi-presidenzialismo". Poi ha affondato: "È una nostra invenzione mai fino a ora sperimentata nel mondo. Il Parlamento non funziona, il federalismo non funziona, la pubblica amministrazione non funziona. Meloni ha trovato la soluzione: occuparsi d'altro. Il che rappresenta bene la storia di questo governo".