Manovra, sgravio fiscale per le mamme con due figli solo per un anno

Sulle misure predisposte da questa Manovra per le donne va all'attacco la segretaria del Pd Elly Schlein che, intervistata da Corrado Formigli all'evento "Elle active!" all'Università Cattolica di Milano, dice: "Critico spesso questo governo perché volta le spalle alle donne nelle scelte che fa. Cosa fa il governo guidato per la prima volta da una premier donna? Colpisce le donne sulle pensioni e tradisce le promesse sui nidi".

"Il premier non si batte per le altre donne"

E aggiunge: "C'è una bella differenza tra la leadership femminile e femminista. Sono diverse, e penso che la leadership femminile non basti e forse quello che stiamo vedendo al governo ne è la dimostrazione, perché non ce ne facciamo niente di una premier donna se non si batte tutti i giorni per portare con sè le altre donne, per migliorare la condizione di vita e di lavoro di tutte le altre donne del Paese".