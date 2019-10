Migranti, Ocean Viking attracca a Pozzallo con 104 persone a bordo 

La Ocean Viking ha attraccato a Pozzallo (Ragusa) per lo sbarco dei 104 migranti a bordo. "Ocean Viking ha attraccato al porto di Pozzallo, Italia - scrive Sos Mediterranee in un tweet. -. Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro". Terminati i controlli sanitari, i migranti sono stati trasportati con un pullman in direzione dell'hot spot di Pozzallo, per essere poi trasferiti.

Dopo lo sbarco, i migranti accolti dagli operatori, sono saliti su un pullman in direzione dell'hot spot di Pozzallo, dove verranno trasferiti. Tra i migranti approdati, 41 sono minori e 14 hanno meno di 15 anni. La procedura di ricollocazione avverrà quanto prima e, "in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta", la Francia e la Germania, in particolare, ne accoglieranno 70.

Salvini: "Per le ong ricomincia la pacchia" - "La Ocean Viking sbarca a Pozzallo, la Alan Kurdi è in area sar italiana, la Open Arms in area sar maltese: dopo l'invito al Viminale, le ong si scatenano. Ricomincia la pacchia, grazie al governo sbarchi, tasse e manette. Sindaci e governatori della Lega sono pronti a dire No all'arrivo di altri clandestini". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.