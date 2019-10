Migranti, il Viminale: "La Ocean Viking sbarcherà a Pozzallo"

La Ocean Viking approderà a Pozzallo con i 104 migranti a bordo, salvati il 18 ottobre. Lo fa sapere il Viminale dopo aver autorizzato lo sbarco nel porto siciliano. "Si è appena conclusa infatti - spiega il ministero - la procedura di ricollocazione dei migranti soccorsi in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta, Francia e Germania in particolare ne accoglieranno 70".

Msf: "Sollevati dopo 11 giorni in mare" - "Siamo sollevati e apprezziamo che Francia, Germania e Italia abbiano finalmente trovato una soluzione per il ricollocamento di tutti i naufraghi - dice Michael Fark, capomissione di Medici senza frontiere, che gestisce la nave insieme a Sos Mediterranée -. Dopo giorni bloccati in mare e con alle spalle le orribili condizioni sopportate in Libia e lungo tutto il loro viaggio, vinalmente i migranti potranno essere portati al sicuro".

Salvini: "Lo sbarco sarebbe un affronto inaccettabile" - "Sarebbe un inaccettabile affronto per l'Italia se l'Ocean Viking, nave norvegese di Ong francese, dovesse sbarcare per l'ennesima volta sempre e solo in Italia - dice Matteo Salvini -. Il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha già più che raddoppiato gli arrivi di clandestini: basta".

Franceschini e Renzi: "Quella situazione non era tollerabile" -. Poco prima dell'autorizzazione allo sbarco il ministro Dario Franceschini era intervenuto sulla vicenda dicendo di aver parlato con "il premier e il ministro degli Interni" per dire loro che per il Pd non è tollerabile tenere un minuto di più persone in mare". Su Facebook Matteo Renzi aveva invece scritto:. "Da 10 giorni la Ocean Viking è ferma in mezzo al mare. Ci sono 100 persone a bordo che soffrono. Vanno fatte sbarcare subito. Subito",

Cooperazione e lotta alla corruzione - "Gestire l'immigrazione è un tema spigoloso, bisogna lavorare a un grande progetto Africa e bisogna concretizzare il principio 'Aiutiamoli a casa loro' a cominciare da cooperazione, vaccini e lotta alla corruzione", ha spiegato ancora Renzi.

Legge naturale - Il senatore di Italia VIva ha chiesto lo sbarco immediato dei migranti perché "quando ci sono cento persone in mare, la legge naturale impone di farle sbarcare immediatamente. Non si risolve l'immigrazione con gli spot, sulla pelle degli ultimi. Se nessuno mette la faccia, la metto io: fate scendere quelle persone. La lotta al salvinismo si fa con una battaglia culturale, non copiando gli spot leghisti", ha concluso l'ex premier.

Del Rio: "Non è accettabile" - Anche Graziano Del Rio ha lanciato il suo appello. "Le persone a bordo della Ocean Viking devono sbarcare. Siamo convinti che il governo presto metterà la parola fine a questa condizione che non è accettabile", ha scritto, in una nota, il capogruppo democratico alla Camera.