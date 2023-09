Migranti, momenti di tensione all'hotspot e sul molo di Lampedusa

Una volta calmati gli animi, i migranti si sono seduti a terra senza ulteriori momenti di tensione. La folla al molo Favaloro sosta proprio davanti al cancello che delimita l'area riservata allo sbarco, ormai oltre ogni limite di capienza. I volontari della Croce Rossa e le forze dell'ordine stanno cercando di prendersi cura di quanti arrivano a Lampedusa, offrendo loro bottigliette d'acqua o utilizzando nebulizzatori per dare un po' di refrigerio.

Parroco Lampedusa: qui l'apocalisse, situazione tragica La situazione a Lampedusa è "tragica, drammatica, apocalittica. A Lampedusa non si smaltisce nemmeno la spazzatura, l'acqua per l'isola arriva dalla terraferma. La Croce Rossa ha scorte, ma se arrivano in 3.400 al giorno, tra di loro litigano anche per l'acqua. Siamo tutti in allerta e anche il vescovo è costernato". Lo dice il parroco dell'isola, don Carmelo Rizzo.

Il Comune di Lampedusa proclama lo stato d'emergenza Il consiglio comunale di Lampedusa ha proclamato lo "stato di emergenza" in seguito all'ondata di sbarchi di migranti sull'isola. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Mannino dopo che un gruppo di lampedusani ha dato vita a un sit-in davanti al Municipio ed ha poi partecipato al consiglio comunale che era stato convocato con altri punti all'ordine del giorno. "Oggi il consiglio comunale ha dichiarato lo stato d'emergenza - ha detto Mannino -. Abbiamo ribadito quello che chiediamo da mesi, ossia cercare di bypassare l'isola con le navi in rada, aiuto e sostegno per un'isola che in questi mesi è sotto un forte stress". "I lampedusani - ha aggiunto il sindaco - sono esasperati e provati nello stesso tempo. I miei concittadini hanno aiutato le forze dell'ordine e le associazioni preposte all'accoglienza per assistere queste persone: sono state portate acqua e vestiti al molo Favarolo. Ognuno, in qualche modo, ha aiutato i migranti che avevano bisogno di assistenza. Però adesso è arrivato il momento, veramente, di cercare una soluzione strutturale".

Neonato annegato, sindaco proclama lutto cittadino Sarà lutto cittadino mercoledì a Lampedusa per la morte del neonato di 5 mesi avvenuta nelle acque antistanti l'isola. Suoneranno le campane a morto e dalla chiesa di San Gerlando fino al lungomare si farà una marcia, silenziosa, per cercare di sensibilizzare politici ed opinione pubblica sull'ennesima tragedia.



Temperature ancora alte a Lampedusa In molti, invece, preferiscono un bagno al mare con giubbotti e salvagenti improvvisati, sotto lo sguardo attento della Guardia Costiera che li invita a raggiungere terra. Sono tantissimi i barchini in fila in attesa di poter sbarcare, quando sull'isola si contano oltre seimila ospiti e le temperature non accennano ad abbassarsi.