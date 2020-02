Migranti, la nave della Open Arms è giunta nel porto di Pozzallo: protocollo coronavirus

La nave Open Arms, con a bordo 363 persone, è entrata nel porto di Pozzallo. E' stato il Viminale ad autorizzare la nave della Ong spagnola a giungere in Italia dopo aver compiuto cinque interventi di soccorso al largo della Libia. Il via libera è arrivato in seguito all'attivazione del meccanismo europeo per la ripartizione dei migranti. Lo stato di emergenza dichiarato dal governo per il coronavirus ha imposto un lungo protocollo.