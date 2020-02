Assegnato il porto di Pozzallo alla Open Arms: 363 migranti a bordo

Il Viminale ha assegnato il porto di Pozzallo (Ragusa) alla Open Arms, la nave della Ong spagnola che ha a bordo 363 migranti salvati in 5 interventi di soccorso nei giorni scorsi al largo della Libia. Il via libera per lo sbarco è arrivato in seguito all'attivazione del meccanismo europeo per la ripartizione dei migranti, come previsto dal preaccordo di Malta.