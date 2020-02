Migranti, Salvini: "Vogliono processarmi anche per la Open Arms"

Matteo Salvini risulta indagato anche per un altro caso legato a una nave Ong. "Mi è arrivata un'altra richiesta di processo - spiega infatti il leader della Lega - perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola. Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai". Il caso a cui si riferisce è quello della Open Arms.