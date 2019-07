Migranti, completato lo sbarco dei 116 della nave Gregoretti | Salvini: "Li prenderanno cinque Paesi Ue e la Cei"

"Ho chiesto qualche giorno di lavoro per smuovere le coscienza. Ancora oggi il ministro dell'Interno tedesco ha chiesto di aprire i porti alle navi delle Ong", ha aggiunto Salvini in una diretta Facebook.



Lo sbarco - I primi a scendere sono stati coloro che avevano problemi sanitari e quindi necessità di assistenza medica. I migranti sbarcati sono destinati al centro di accoglienza di Pozzallo per poi essere smistati nei 5 paesi Ue che li accoglieranno. A bordo della nave Gregoretti c'erano anche 29 persone con diverse patologie, tra cui 20 casi di scabbia, uno di tubercolosi, uno di cellulite infettiva a un piede, tre di staffilococco, uno di pidocchi e tre casi di micosi.



Francia: "Accogliamo 30 rifugiati" - Parigi si è impegnata ad accogliere trenta "rifugiati" sul centinaio di migranti a bordo della nave Gregoretti. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno francese. Il ministro Christophe Castaner ha "dato il suo accordo" affinché "trenta persone, rifugiati e non migranti economici" vengano accolti in Francia nei prossimi giorni, ha riferito Place Beauvau. Con questo obiettivo, una equipe dell'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati (Ofpra) si recherà in Italia tra "qualche giorno".