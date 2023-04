Grandinata a Paullo (Milano), il paese si imbianca come d'inverno

Fotogallery - Migranti, donate mille coperte per i neonati dell'hotspot di Lampedusa

Le ultime 50 sono partite da Milano Nord per iniziativa delle volontarie locali di Cuore di Maglia, l'associazione no-profit di Torino che da 12 anni è al servizio delle Terapie Intensive Neonatali in 102 ospedali italiani e 14 all'estero.

Anche queste 50 coperte per neonati, delle canoniche misure 60x80 centimetri, sono state realizzate in lana e cotone, ai ferri e all'uncinetto, per solidarietà. Così sono state quasi mille da febbraio le "trapuntine" variopinte donate all'hotspot di Lampedusa nell'ambito del progetto nazionale "Trama, Tessuti d'Amore".