Migranti, Lampedusa: gettato in mare neonato morto su barcone

Un barcone carico di migranti è stato soccorso dalla guardia costiera a 42 miglia da Lampedusa, in acque Sar Maltesi.

I superstiti hanno riferito che sul barcone c'era una donna con il suo neonato di 4 mesi che, a causa del freddo, è morto durante il viaggio e la madre, per disperazione, lo ha gettato in mare. Ci sarebbero anche due dispersi. Anche la madre del piccolo è morta poche ore dopo aver gettato in acqua il suo bambino e il suo cadavere è stato lasciato all'interno dello scafo.