Migranti, 21 sbarchi in 24 ore a Lampedusa: hotspot in sovraffollamento

I migranti arrivati

Sui 21 barchini, salpati da Sfax in Tunisia tranne uno partito da Chebba, c'erano gruppi da 35 a 47 migranti provenienti da Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Senegal, Sierra Leone, Nigeria, Burkina Faso, ma anche dal Sudan. "Negli ultimi giorni ci sarebbero tra le 10mila e le 20mila persone in fuga dal conflitto nella regione sudanese del Darfur per cercare rifugio nel vicino Ciad", spiega l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati secondo cui ci sono "milioni di persone sono in fuga nella regione" del Sudan. Nei gruppi giunti, nelle ultime ore a Lampedusa, anche tante donne e bambini su natanti in metallo di 6 o 7 metri, quelli che sono stati ritenuti, dalla Procura di Agrigento, "bare galleggianti" perché si ribaltano immediatamente a causa della scarsa tenuta del mare.