Messina Denaro, perquisizioni nelle case dell'ex amante e del fratello a Bagheria

Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro i carabinieri del Ros procedono con le perquisizioni.

I militari hanno messo i sigilli alle abitazioni dell'ex amante del boss Maria Mesi e del fratello Francesco a Bagheria. Entrambi sono stati indagati, in passato, per aver favorito la latitanza del capomafia. Francesco Mesi patteggiò la pena, la donna venne arrestata il 14 giugno del 2000. Insieme a lei finirono in carcere altre due persone accusate di essere intestatarie del contratto di affitto di un appartamento in cui Messina Denaro si nascondeva ad Aspra, nel Palermitano.