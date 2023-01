Messina Denaro, una donna si presenta in caserma: "L'ho frequentato, ma non sapevo fosse il boss"

"Ho frequentato Matteo Messina Denaro, l'uomo che ho visto in televisione, ma non sapevo fosse lui".

A parlare è una donna, che ha raccontato di aver avuto una relazione di alcuni mesi con il boss latitante di Castelvetrano, precisando, però, di non essere stata a conoscenza della sua reale identità. La donna si è presentata in una stazione dei carabinieri ed è stata interrogata dagli investigatori del Ros. Una versione che non convince chi sta indagando, tanto che è già scattata una perquisizione a casa della donna.