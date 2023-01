Messina Denaro dal carcere: "Ho letto centinaia libri sul mio tumore, curatemi bene con farmaci da Israele"

Matteo Messina Denaro è in buone condizioni di salute: ha superato i postumi della prima chemio di mantenimento e nelle prossime settimane si sottoporrà alla seconda.

I medici che hanno in cura il boss, in carcere a L'Aquila in regime di 41 bis, lo avrebbero rassicurato che si stanno seguendo procedure all'avanguardia come da protocolli internazionali. E all'équipe guidata dal professor Luciano Mutti, primario oncologo dell'ospedale aquilano, il capomafia si sarebbe raccomandato così: "Ho letto centinaia libri sul mio tumore, curatemi bene". Aggiungendo la richiesta di farmaci speciali utilizzati in Israele.