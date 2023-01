Matteo Messina Denaro, le ultime immagini prima dell'arresto

I filmati, in esclusiva, a "Quarto Grado": il boss mafioso girava liberamente per le strade di Campobello di Mazara (TP)

Tranquillo, al volante della sua Giulietta, tra le strade di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Così appare Matteo Messina Denaro nelle esclusive immagini di "Quarto Grado" risalenti allo scorso 14 gennaio, esattamente due giorni prima del suo arresto.

Dal video in questione si vede il boss mafioso rallentare a un incrocio e andare verso un supermercato, dove le telecamere interne filmano la sua spesa da 26 euro: carne trita, birre e un detersivo.

Immagini importanti, indicative soprattutto della sicurezza di Messina Denaro, che si muoveva per le strade del paese siciliano in piena tranquillità, senza nascondersi in alcun modo.