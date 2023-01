Messina Denaro, la figlia Lorenza: "Non voglio vederlo e non andrò ai colloqui"

La figlia di Matteo Messina Denaro non vuole vedere suo padre.

E ai parenti dice che non andrà ai colloqui in carcere per incontrarlo. Lorenza Alagna, 27 anni, protetta dalla cintura affettiva della famiglia materna, del compagno Nino e degli amici più intimi, non avrebbe mai incontrato il padre e non intende farlo adesso. Almeno per ora, dicono i suoi familiari, la decisione della giovane donna è questa.