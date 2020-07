Messina, capodoglio impigliato in una rete: è corsa contro il tempo per salvarlo

Liberarlo non è semplice anche a causa delle sue grosse dimensioni. A Salina, in provincia di Messina, è corsa contro il tempo per salvare la vita a un capodoglio, rimasto intrappolato in una rete da pesca illegale. A lanciare l'allarme è stato un gruppo di diportisti. All'intervento di recupero parteciperanno il nucleo subacqueo e un team di biologi. Proprio lo scienziato incaricato di liberare l'animale però avverte: "L'operazione è molto rischiosa, l'animale non smette di dimenarsi a causa delle ferite e della rete che continua a lacerargli la pelle".