California, al parco acquatico nuota un delfino robot

Una compagnia di animatronica di San Francisco, la Edge Innovations, insieme a un team di truccatori di Hollywood, è riuscita a creare un delfino robot che non ha nulla da invidiare alla sua copia reale. Emana gli stessi segnali acustici, nuota in acque salate senza problemi ed esegue i comandi imposti dai nuotatori. Ciò potrebbe essere uno svolta per i parchi acquatici, ma anche un passo in avanti per gli animalisti che condannano da sempre l'utilizzo di animali in cattività.