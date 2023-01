Matteo Messina Denaro, individuato il secondo covo del boss | Per la latitanza del boss indagato un secondo medico

Non è ancora chiaro se si tratti del luogo in cui il boss abbia nascosto il suo tesoro e cioè documenti riservati, pizzini, e soldi che i magistrati cercano

Messina Denaro, "Castelvetrano libera": in duecento al sit-in per l'arresto del boss

Messina Denaro e l'alias di Andrea Bonafede, pm: "Documento d'identità non un falso grossolano"

Non è ancora chiaro se si tratti del luogo in cui il boss abbia nascosto il suo tesoro: documenti riservati, pizzini, soldi che i magistrati cercano. Il bunker si trova a circa 300 metri dall'abitazione in vicolo San Vito.