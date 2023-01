Messina Denaro, la storia di Elena: "Nove anni sotto scorta per un no a un tentativo di estorsione"

Dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, "Mattino Cinque News" racconta la storia di Elena Ferraro, di Castelvetrano (Trapani), che, da nove anni, vive sotto scorta per aver denunciato un tentativo di estorsione da parte del clan mafioso.

"Nel 2013 ricevo la visita di un Messina Denaro, che mi propose un affare al quale, secondo lui, non avrei potuto dire di no", racconta la donna all'inviato della trasmissione di Canale 5. "Avrei dovuto far diventare la mia clinica medica una sorta di lavatrice, che avrebbe dovuto ripulire il denaro sporco per creare fondi per mantenere le famiglie dei mafiosi in carcere".

Ferraro, però, non si è lasciata intimorire e ha subito denunciato: "I miei genitori mi hanno insegnato a seguire un certo percorso, con la schiena dritta".