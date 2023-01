Messina Denaro, i pm indagano su agenda e carte mediche

Messina Denaro, "Castelvetrano libera": in duecento al sit-in per l'arresto del boss

Pm ipotizzano ci sia un altro covo: ecco perché

Nell'appartamento di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, non sarebbero però stati scoperti documenti esplosivi o carte compromettenti, cosa che spinge i pm a pensare che ci sia un altro covo in cui il boss teneva le cose riservate, ma l'agenda potrebbe dare spunti investigativi importanti. Come i tantissimi documenti sanitari - referti di visite specialistiche, molte oculistiche, sostenute da Messina Denaro negli anni - recuperati in uno scatolone.