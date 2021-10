Apollo verso il mare aperto - Potrebbero essere gli ultimi effetti causati dal "colpo di coda" del Medicane, l'uragano mediterraneo che ha colpito anche la zona sud della Calabria. Secondo simulazioni su dati rilevati da radar e satelliti, "l'occhio" di Apollo sembra proseguire il suo cammino spostandosi verso sud-est in mare aperto. "ll fenomeno è diminuito, depotenziato e si allontana dalla Sicilia". dice all'Ansa il capo del Dipartimento regionale della Protezione civile Sicilia.

Catania "riapre" - Il sole fa capolino tra le nuvole e le persone tornano a riempire le strade, concedendosi una colazione all'aperto. I negozi non essenziali sono ancora chiusi, e lo saranno fino alle 14 come da ordinanza precauzionale del sindaco, ma i commercianti già si preparano alla riapertura e, che lo ha fatto, comincia a togliere le protezioni messe davanti a ingressi e vetrine, come i sacchi di cenere lavica dell'Etna. E' una Catania che si avvia alla 'riapertura' dopo il lockdown meteorologico imposto per l'emergenza nubifragi che in provincia ha provocato tre vittime.Ma ancora con un occhio al cielo e quello costante alle

previsioni.

Augusta non è più isolata, ma la città resta "chiusa" - Augusta, città maggiormente colpita dagli effetti del ciclone Apollo nel Siracusano, non è più isolata. Da alcune ore non piove e il livello dell'acqua agli ingressi della città si è abbassato. Il sindaco Giuseppe Di Mare ha emanato un'ordinanza a tutela dei cittadini, che dispone per sabato la chiusura di tutti gli uffici comunali, delle scuole e delle attività commerciali ad eccezione delle farmacie e della vendita dei prodotti alimentari. Il primo cittadino ha chiesto ai cittadini di limitare l'uso dell'auto e ha vietato l'uso dei motocicli. Restano in vigore in tutta la provincia le ordinanze sindacali di chiusura dei centri commerciali.

Famiglia soccorsa col gommone a Siracusa - Intanto a Siracusa le strade sono ancora allagate. Non piove più da alcune ore sulla città, dove la situazione meteo è sempre di allerta rossa, ma in miglioramento rispetto a venerdì. La notte scorsa vigili del fuoco e volontari della Protezione civile hanno effettuato numerosi interventi. Nella località balneare della Fanusa, a 15 chilometri dal capoluogo, dove le strade si sono trasformate in fiumi, è stata soccorsa una famiglia con il gommone. Tre adulti e il cane sono stati messi in salvo.